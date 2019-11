D66 en PvdA willen strengere regels concurrentiebeding

Een concurrentiebeding legt een werknemer beperkingen op om meteen aan het einde van de arbeidsovereenkomst aan de slag te gaan bij een concurrent of als zelfstandige in dezelfde branche verder te gaan. Het kan betekenen dat hij of zij eerst een 'adempauze' van een half jaar moet inlassen. Soms gaat het daarbij om een concurrerend bedrijf in dezelfde plaats. In een onderzoek uit 2015 kwam naar voren dat zo'n 20 procent van de mensen in loondienst te maken had met een concurrentiebeding (onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Recentere cijfers zijn niet bekend.