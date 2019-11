Amsterdam doet het goed op het gebied van groene mobiliteit

Amsterdam doet het heel erg goed als het gaat om groene mobiliteit. Onze hoofdstad eindigde op de tweede plaats in een index van internationaal onderzoeksbureau Oliver Wyman. Die index vergelijkt grote steden in de wereld op het gebied van nieuwe, groene mobiliteit.

Singapore staat op de eerste plaats, gevolgd door Amsterdam, Londen, Sjanghai en New York. De stad die het minst is voorbereid op groene mobiliteit is Caïro.

'Ontzettend goede fiets-infrastructuur

Volgens mobiliteitsdeskundige Marson Jesus doet Amsterdam het zo goed omdat er heel veel gefietst wordt, er veel plek is voor voetgangers en er goed openbaar vervoer wordt aangeboden.

Wat er volgens Jesus echt uitspringt is de ontzettend goede fietsinfrastructuur in de stad. Ook zijn er veel fietsparkeerplaatsen. "Daar kan Singapore nog wat van leren", zei hij in Nieuws en Co op NPO Radio 1.

Rekeningrijden

Daarentegen heeft Singapore weer meer succes in het autoluw maken van de stad door het invoeren van rekeningrijden. Volgens Jesus zou Amsterdam, en eigenlijk heel Nederland, dat ook moeten invoeren. "Om mobiliteit efficiënter te maken, moeten we gaan investeren in nieuwe vormen van openbaar vervoer in combinatie met rekeningrijden."

Wel is Amsterdam al bezig met het weren van de auto uit de binnenstad. Bijvoorbeeld door het invoeren van hoge parkeertarieven en door het aantal parkeerplaatsen te verminderen. Daardoor wordt het steeds onaantrekkelijker om met de auto naar de stad te komen. Ook is er geïnvesteerd in het verbeteren van het openbaar vervoer door de aanleg van de Noord-Zuidmetrolijn.

In Parijs praten wetenschappers en onderzoekers uit de hele wereld hier woensdag over. Ze zijn samengekomen om te bedenken hoe je grote steden leefbaar kunt houden en welke innovaties daarvoor nodig zijn. Want over 10 jaar woont 60 procent van de wereldbevolking in grote steden, dat zijn meer dan 5 miljard mensen.