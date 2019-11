Festivals Eindhoven plotseling afgelast ‘op doktersadvies’

Twee grote feesten in het Beursgebouw in Eindhoven zijn plotseling afgelast. De organisator meldt "wegens persoonlijke omstandigheden en op dringend doktersadvies" de festivals op 13 en 14 december niet door te kunnen laten gaan. Bezoekers betwijfelen of ze hun geld terugkrijgen.

Bij het Beursgebouw kwamen al honderden telefoontjes binnen van ongeruste bezoekers van het Winter Ibiza Festival en het SchlagerFestival. "Wij balen er ook flink van", zegt een medewerkster van het Beursgebouw tegen Omroep Brabant. "Wij weten ook niet meer dan de verklaring die op de site van de festivals staat. We zoeken contact met de organisator, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt."

De organisator heeft ook een mail gestuurd aan mensen die al een kaartje hebben. "Vorige week is mij door doctoren medegedeeld per direct te stoppen met alle werkzaamheden, wil ik zelf het weekend van het festival nog halen. Mijn diepste excuses hiervoor."

Vraagtekens bij verklaring

Bezoekers hebben grote twijfels bij de verklaring van de organisator. "Het lijkt me gek als de organisatie door één man wordt gedaan", zegt een vrouw uit Asten tegen Omroep Brabant. "Iemand anders kan het toch overnemen, ook al ben je ziek?" Ook op Facebook plaatsen mensen vraagtekens bij de verklaring van de organisator.

Geld terug

Of mensen die een kaartje hebben gekocht hun geld terugkrijgen, is onduidelijk. De organisator schrijft in zijn mail dat hij daarover in gesprek is met alle partijen. "Graag enig geduld." Verder zou een nieuwe datum voor de festivals niet mogelijk zijn omdat het Beursgebouw volgend jaar dichtgaat.

Het bedrijf dat de kaartverkoop verzorgde, zegt dat de verantwoordelijkheid voor het teruggeven van het geld bij de organisatie ligt.

Een woordvoerder van het Beursgebouw benadrukt "echt alleen de locatieverstrekker" te zijn. "Bezoekers die bellen proberen we zo goed mogelijk te helpen en te woord te staan, maar wij gaan verder niet over het evenement of het teruggeven van geld."