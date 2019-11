Oude vergaderzaal Tweede Kamer in oude staat hersteld

De Kamer vindt de zaal van grote historische en staatkundige betekenis "omdat die bijna 200 jaar lang het decor was van generaties politici die de Nederlandse parlementaire democratie hebben opgebouwd."

Het is de bedoeling dat er net als vroeger weer vergaderd kan worden door Kamerleden. De 'groene bankjes' waar de Kamerleden in zaten zijn vernietigd om te voorkomen dat er in gehandeld zou worden. Daar komen nu replica's van.