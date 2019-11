Mannen uit Zoetermeer aangehouden voor beramen aanslag met bomvesten

De politie kwam de twee begin oktober op het spoor na een tip van inlichtingendienst AIVD, waarin stond dat ze een jihadistische aanslag wilden plegen. Het ambtsbericht ging volgens de OM-woordvoerder specifiek over deze twee personen en niet over een groter netwerk.

Infiltranten kregen zicht op plannen voor aanslag

Om bewijs tegen de twee in handen te krijgen, zette de politie twee infiltranten in. "Zij waren onmisbaar om zicht te krijgen op de verdachten en hun plannen voor het plegen van een aanslag", zegt het Landelijk Parket.

Volgens de OM-woordvoerder hebben de infiltranten contact opgenomen met de verdachten. "Daardoor hebben ze zicht gekregen op de plannen die er waren." Ook werden er bijzondere opsporingsmiddelen ingezet. Welke dat waren, wil het OM niet zeggen. "Maar in zijn algemeenheid gaat dat van observaties tot het tappen van telefoongesprekken."

De ene man werd aangehouden in zijn huis in Zoetermeer, de ander in zijn auto in Den Haag. Dat gebeurde door de Dienst Speciale Interventies (DSI), de speciale antiterrorisme-eenheid van de politie.

Bij huiszoekingen zijn geen explosieven of grondstoffen daarvoor of vuurwapens gevonden. Wel vond de politie in een verborgen ruimte in de woning van een van de mannen een werpbijl, een dolk en een mobiele telefoon met simkaarten.