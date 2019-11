Drugshandel Europa groeit, drugs ook steeds puurder en sterker

Criminele bendes verdienen in Europa jaarlijks zo'n 30 miljard euro aan de handel in drugs. De drugs worden steeds puurder en sterker. Dat staat in een studie van politie-organisatie Europol en het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving EMCDDA.

Volgens de studie is ruim een derde van de georganiseerde misdaad in Europa actief in de drugshandel. Dat wordt vaak gecombineerd met andere criminele activiteiten. De populairste drugssoort is cannabis. Volgens de studie gebruikte in 2018 een op de zeven jong volwassenen hasj of marihuana.

Historisch hoog niveau

Op de tweede en derde plaats volgen cocaïne en heroïne. Volgens de onderzoekers ligt de productie van deze drugs in Zuid-Amerika en Afghanistan op een historisch hoog niveau.

De handel in synthetische drugs groeit volgens het rapport hard. Nederland wordt gezien als een belangrijke producent. In het rapport wordt verwezen naar de drugslabs die hier in Nederland en over de grens met België zijn opgerold. De drugs worden snel over de rest van de wereld verspreid.

Sociale media

De handel in drugs groeit snel dankzij technologische ontwikkelingen en het internet. Pakketbezorgdiensten en sociale media spelen een belangrijke rol, zeggen de onderzoekers. Ze maken zich zorgen over de gevolgen voor de gezondheid.

Het rapport constateert dat de politie vaak maar beperkte middelen heeft om de drugscriminaliteit aan te pakken. Het advies is om hier meer in te investeren. Ook pleiten ze voor verdere samenwerking.