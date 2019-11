Doden bij aardbeving in Albanië

Een van de slachtoffers kwam om het leven toen hij in het stadje Kurbin in paniek uit zijn huis sprong. Andere mensen raakten bedolven onder puin.

Het is de tweede zware aardbeving in Albanië in korte tijd. In september werd het land getroffen door een beving van 5,6. Dat was de zwaarste aardbeving in dertig jaar tijd. Doden vielen toen niet. Wel raakten zo'n 500 gebouwen beschadigd.