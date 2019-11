Twee keer Nederlands succes bij uitreiking International Emmy's

Bij de uitreiking van de International Emmy Awards is de Nederlandse documentaire Dance or Die in de prijzen gevallen. Het door Nieuwsuur-verslaggever Roozbeh Kaboly gemaakte verhaal over een jonge Syrische danser won in de categorie Arts Programming.

De documentaire werd in juni 2018 uitgezonden door het NTR-programma Het Uur van de Wolf en gaat over de 27-jarige Ahmad Joudeh. Hij is bezeten van dansen, maar de oorlog in zijn geboortestad Damascus maakt het hem onmogelijk om zijn passie uit te voeren.

Kaboly is "zeer vereerd" met de prijs, laat hij op Twitter weten: