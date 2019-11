'Bijna-Gutenbergbijbel' brengt miljoen euro op bij veiling

Een middeleeuwse bijbel uit de drukpers van Johannes Gutenberg heeft op een veiling in Hamburg ruim 1 miljoen euro opgebracht. De twee boeken uit 1462 zijn gekocht door een Zwitserse verzamelaar. Die betaalt er 840.000 euro voor, plus twee ton provisie.

De Biblia Latina is een van de eerste bijbels die ooit gedrukt is. Het zijn twee boeken met 481 perkamenten bladzijden. Het geheel weegt zo'n twintig kilo.

Meesterwerk

Het veilinghuis noemt het boek een "een absoluut meesterwerk dat nog tijdens het leven van de uitvinder van de drukkunst werd gedrukt".

De bijbel is gedrukt door een leerling en opvolger van Gutenberg, die de boekdrukkunst uitvond. Deze Peter Schöffer gebruikte een voor die tijd zeer moderne letter. Het boek is later in Italië geïllustreerd.

Qua vakmanschap is het werk te vergelijken met de bijbels die Gutenberg zelf drukte, zegt de veilingmeester. Van de originele Gutenberg-bijbels zijn er nog 49 over; die leveren een veelvoud op van het nu geveilde exemplaar.

Het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen blikte vooruit op de veiling met conservator Marieke van Delft van de Koninklijke Bibliotheek; zij legt uit wat dit boek zo bijzonder maakt: