Albert Heijn stopt met proef na commotie over kledingmaten-app

Supermarktketen Albert Heijn stopt met een proef om met behulp van een app de kledingmaten van het personeel vast te stellen. Het besluit is genomen na een publicatie op nrc.nl waarin staat dat personeel van een filiaal in Nijmegen verplicht werd foto's van zichzelf in ondergoed of strakke sportkleding in de app op te slaan.

"Dat is een misverstand", zegt een woordvoerder van Albert Heijn. "Personeel kon op basis van vrijwilligheid beslissen of ze aan de proef mee zouden doen. Wij zochten naar een efficiënte en foutloze manier om de kledingmaten vast te stellen, zodat we de nieuwe bedrijfskleding die volgend jaar wordt ingevoerd in de juiste maten kunnen aanleveren."

De woordvoerder zegt dat er in de communicatie over het project het een en ander is misgegaan. "Daardoor heeft de manager in Nijmegen er te veel druk op gezet." Ook zegt hij dat de maten door een algoritme zouden worden vastgesteld. De foto's zouden dus niet door mensenogen worden bekeken en ook niet door Albert Heijn worden opgeslagen.

De test zou na twee weken worden geëvalueerd, maar door de commotie die is ontstaan, weet het bedrijf nu al dat het naar een andere methode op zoek gaat. De proef met de app is met onmiddellijke ingang gestopt. "Het spijt ons dat er verwarring is ontstaan."