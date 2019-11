Wachtgeld Haagse politici voortaan openbaar, maar wel geanonimiseerd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat jaarlijks een overzicht publiceren van alle wachtgelduitkeringen aan ex-politici. Het eerste overzicht verschijnt in januari volgend jaar, heeft staatssecretaris Knops besloten.

In het overzicht staat hoeveel geld er is overgemaakt en hoe lang de uitkering nog duurt. De lijst is geanonimiseerd, dat wil zeggen dat de bedragen niet herleidbaar zijn tot individuele politici.

Knops maakt een uitzondering voor de voorzitter van de Eerste Kamer. Die heeft als enig lid van de senaat recht op wachtgeld, maar omdat dat het aantal ex-voorzitters zo klein is, is het niet mogelijk die gegevens te anonimiseren.

Tot nu toe werd het overzicht alleen verstrekt op verzoek, maar Knops wil niet meer op zo'n verzoek wachten en gaat de gegevens nu proactief openbaar maken.

Waarnemend burgemeester

De politici waarom het gaat zijn Tweede Kamerlid, minister, staatssecretaris, waarnemend burgemeester of herindelingsburgemeester geweest. Dat zijn de politieke ambtsdragers waar het ministerie verantwoordelijk voor is.

De wachtgelduitkeringen voor gewone burgemeesters, wethouders, Commissarissen van de Koning en gedeputeerden zijn de verantwoordelijkheid van de gemeenten en provincies.

In het eerste overzicht, dat dus begin volgend jaar verschijnt, zijn alle wachtgeldgegevens van 2010 tot en met 2019 te zien. In de jaren daarna wordt de lijst steeds aangevuld. Knops heeft voor 2010 als beginjaar gekozen, omdat toen een nieuwe, soberder wachtgeldregeling van kracht werd. Sinds die tijd zijn ex-politici verplicht te solliciteren.

Drie jaar en twee maanden

Kamerleden en kabinetsleden hebben gedurende drie jaar en twee maanden recht op wachtgeld, maar omdat de regeling voor 2010 veel ruimer was komen sommige ex-politici uit die tijd nog steeds voor in het overzicht.

De afgelopen zes jaar ontvingen Haagse politici voor ruim 24 miljoen euro aan wachtgeld, meldde de Telegraaf afgelopen januari op basis van cijfers van het ministerie.