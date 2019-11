Frans luxeconcern neemt juweliersketen Tiffany & Co. over

Met de overname van de maker van verlovingsringen, armbanden en halskettingen wil LVMH uitbreiden in de VS en in de juwelensector. Het bedrijf heeft nu nog vooral luxe kleding- en drankmerken in de portefeuille.

LVMH-topman, multimiljardair Bernard Arnault, is blij met de overname van Tiffany, dat volgens hem een unieke positie heeft in de sieradenwereld. "We zijn trots dat Tiffany wordt toegevoegd aan onze andere iconische merken en verheugen ons erop het merk ook de komende eeuwen te laten bloeien", zegt hij.

Breakfast at Tiffany's

Tiffany & Co werd in 1837 opgericht door Charles Lewis Tiffany in New York. Daar bevindt zich ook de flagship store van het bedrijf, bekend van het boek Breakfast at Tiffany's van Truman Capote en de boekverfilming met Audrey Hepburn.

Wereldwijd heeft het bedrijf zo'n 300 winkels en 14.000 medewerkers. In Nederland is er een Tiffany in de Amsterdamse PC Hooftstraat en een 'shop-in-shop' in de Bijenkorf in Amsterdam.