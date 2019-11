Relatief veel bladeren aan de bomen door stabiel herfstweer

Vergeleken met voorgaande jaren zitten er deze herfst nog altijd relatief veel bladeren aan de bomen. Ook verkleuren ze later dan normaal. Dat komt door het stabiele herfstweer, meldt de website Nature Today.

Boomsoorten als witte paardenkastanjes en linden zijn inmiddels kaal, maar veel berken, elzen en hazelaars verliezen rond deze tijd pas hun bladeren. Volgens de Wageningen Universiteit is dat zeer laat voor de tijd van het jaar. De meeste beuken en eiken hebben nog volop blad en ook dat is relatief laat.

Een oorzaak van de late bladverkleuring is dat er deze herfst nog geen extreem koude of warme periodes waren. Volgens bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit is dat toe te schrijven aan klimaatverandering. "Het is een van de warmste jaren ooit en dat heeft zijn weerslag op de natuur." Ook speelt mee dat er geen officiële herfststorm is geweest en er nog nauwelijks nachtvorst was.

De universiteit heeft de veranderende natuur in kaart gebracht door mensen in het hele land te vragen foto's van bomen en planten te maken en te uploaden via een app. Inmiddels kunnen daardoor al over meerdere jaren vergelijkingen worden gemaakt.