Ongehoord Nederland wil publieke omroep worden met steun van PVV en FvD

Een aantal bekende Nederlanders wil een omroep oprichten die de bezorgdheid om migratie, klimaatverandering, de Zwarte Pietendiscussie en de Europese Unie centraal zet. Programma's op radio en televisie moeten een stem geven aan mensen die zich nu niet voldoende gehoord voelen, zeggen ze in het AD. De omroep moet Ongehoord Nederland gaan heten.

Achter het initiatief zitten oud VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes, acteur en schrijver Haye van der Heyden en journalisten Arnold Karskens en Joost Niemöller. De omroep mikt op een derde van Nederland als achterban.

De oprichters hebben steun van de politieke partijen PVV en Forum voor Democratie. In een reactie zegt PVV-leider Wilders op Twitter dat hij in principe tegen de publieke omroep is, maar zolang deze nog bestaan, steunt hij Ongehoord Nederland. Thierry Baudet van FvD zegt in een video dat hij het initiatief steunt om het geluid op de publieke omroep "diverser te maken".

De omroep heeft vandaag een website gelanceerd waarmee de leden binnengehaald moeten worden. Leden betalen bij Ongehoord Nederland 5,72 euro per jaar.

Nieuwe gezichten

"De publieke omroep bestaat uit een kleine cirkel van meningen en personen die het nieuws brengen. Het is hoog tijd voor nieuwe gezichten", zegt Karskens tegen het AD. "Wij worden de eerste Peter R. de Vries-vrije omroep."

Voor een nieuwe omroep is 50.000 leden de ondergrens om toegang te krijgen tot het publieke bestel. Binnen vier jaar moet de nieuwe omroep 150.000 leden hebben om te mogen blijven bestaan.