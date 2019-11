Energiebedrijf Eneco in Japanse handen

Eneco komt in Japanse handen. Het energiebedrijf wordt voor 4,1 miljard euro overgenomen door windmolen- en batterijfabrikant Mitsubishi en energiebedrijf Chubu. Eneco is nu nog eigendom van 44 Nederlandse gemeenten.

De overname betekent dat twee andere consortia achter het net vissen. Dat ging om enerzijds Shell en pensioenfonds PGGM en anderzijds Rabobank en investeerder KKR. De Japanners boden naar verluidt meer. De waarde van Eneco werd geraamd op 3 miljard euro.

Volgens Eneco is het bod van de Japanse combinatie het best voor de gemeenten die aandeelhouder zijn, en voor de medewerkers. De overname zal niets veranderen aan het aantal banen of aan de arbeidsvoorwaarden, stelt het bedrijf. Dat was een voorwaarde voor de overname. Ook blijft het hoofdkantoor in Rotterdam.

De huidige topman van Eneco, Ruud Sondag, zal aftreden nadat de overname is afgerond. Wel blijft hij bij het bedrijf betrokken als adviseur. Het is nog niet bekend wie de nieuwe topman of topvrouw wordt, wel dat het een Nederlander blijft.

Nieuwe kopers

Mitsubishi Corporation is een industrieel conglomeraat dat tien verschillende takken onder zich heeft die zo goed als alles beslaan wat er te maken valt. Een van die groepen bouwt bijvoorbeeld auto's, een andere groep bouwt windmolens en energieopslag. Dat laatste deed het bedrijf ook al voor Eneco. Mitsubishi heeft kantoren over de hele wereld, en telt 75.000 werknemers.

De andere koper, Chubu, is het derde grootste energiebedrijf van Japan.