Campagne moet slachtoffers seksueel geweld sneller hulp laten zoeken

Mensen die tegen hun wil seks hebben gehad met een bekende moeten zo snel mogelijk professionele hulp zoeken, maar doen dat vaak niet. Het ministerie van Justitie en Veiligheid begint vandaag een campagne om slachtoffers te motiveren tot het zoeken van hulp.

22 procent van de vrouwen en 6 procent van de mannen hebben weleens gedwongen seks gehad. Wie zoiets heeft meegemaakt, durft daar vaak niet over te praten. Terwijl het volgens de initiatiefnemers van de campagne juist belangrijk is om het snel bespreekbaar te maken en er met een arts of psycholoog over te praten.

Niet alleen zwangerschappen en soa's kunnen dan voorkomen worden. Als je snel met een psycholoog praat, is de kans op een posttraumatische stressstoornis kleiner. Ook zijn er dan mogelijk nog dna-sporen van de dader, die als bewijs gebruikt kunnen worden.

"Slachtoffers zoeken niet snel hulp omdat ze zich schamen of schuldig voelen", zegt Iva Bicanic van het Centrum voor Seksueel Geweld. "Omdat ze bijvoorbeeld tijdens de seks hebben meegewerkt of niets hebben gedaan, terwijl we weten dat dat normaal slachtoffergedrag is. 70 procent van de slachtoffers doet niets of werkt mee."

'Wat kan mij helpen'

Minister Dekker voor Rechtsbescherming hoopt dat deze campagne slachtoffers aanzet om de stap naar hulp te zetten. "Dat geldt niet alleen voor mensen die het net is overkomen, maar ook voor diegenen die klachten hebben door een ingrijpende seksuele ervaring langer geleden."

Het ministerie heeft de campagne 'Wat kan mij helpen' genoemd. Op de gelijknamige campagnesite doen slachtoffers hun verhaal en leggen ze uit hoe professionele hulp hen geholpen heeft. Ook worden campagneposters en billboards geplaatst bij uitgaansgelegenheden en scholen.