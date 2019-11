Nederland trekt steeds meer toeristen in de zomer

Nederland blijft in trek als vakantiebestemming. In juli en augustus, de drukste periode voor hotels, huisjes en campings, werden bijna 10 miljoen gasten geteld. Dat is 4,4 procent meer dan in de zomermaanden van 2018. Het aantal overnachtingen steeg met 7,6 procent tot bijna 35 miljoen.

De meeste toeristen kwamen opnieuw uit Nederland, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal buitenlanders dat in Nederland vakantie komt vieren wordt wel groter.

Toeristen gingen het vaakst naar de kustprovincies Zeeland en Noord-Holland. Vooral bungalowparken waren in trek: die trokken 12 procent meer bezoekers. Ook bij hotels en op campings was het drukker dan vorig jaar zomer.

Goede nazomer

De nazomer was eveneens goed voor de recreatiesector, zegt het CBS. In september steeg het aantal gasten met 6 procent, het aantal overnachtingen met bijna 8 procent.

Het toerisme in Nederland zit al langer in de lift. In de zomer van 2014 waren er nog een krappe 8 miljoen toeristen geteld, drie jaar later 9 miljoen en nu dus bijna 10 miljoen.