Crisis in migrantenkamp Bosnië: 'Ze wachten tot er mensen dood gaan'

Vrijwel alle migranten in het kamp komen uit Pakistan en Afghanistan. Ze weten dat de kans op asiel in de EU voor hen klein is. Toch hebben ze maanden, soms jaren gereisd om hier te komen. Mensen laten zich door het Europese asielbeleid afschrikken.

Voor Mohammed zit er niks anders op dan vanavond weer op het natte matrasje in de tent te slapen. Eerder bracht hij zestien maanden door in Griekenland, waar hij in de asielprocedure zat. Het duurde zo lang dat hij besloot door te trekken. Binnen een week was hij via Noord-Macedonië en Servië in Bosnië terechtkomen. Nu wil hij naar Duitsland, daar woont familie.

Maar voorlopig kan hij geen kant op, en is hij bang voor de winter. "'s Nachts is het al onder nul, er is geen verwarming in de tenten," zegt hij. "Ik denk dat ze wachten ze tot er mensen doodgaan, en dan komen ze de lijken ophalen."