Drie miljoenste bezoeker voor musical Soldaat van Oranje

"Ik ben enorm verrast dat ik de drie miljoenste bezoeker ben" zei Brand "extra bijzonder is het dat we hier zijn voor de verjaardag van de oma van mijn vriendin. Ik heb heel veel zin om de voorstelling te zien."

De voorstelling over de oorlogsjaren van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema vierde vorige maand zijn negende verjaardag. De musical ging op 30 oktober 2010 in première in de speciaal voor de voorstelling gebouwde TheaterHangaar op voormalig vliegveld Valkenburg in Katwijk. Koningin Beatrix, prinses Irene en Hazelhoffs weduwe Karin waren hierbij aanwezig.

De musical loopt nog tot eind mei 2020. Volgend jaar gaat in Londen een Engelstalige versie in première.