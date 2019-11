Stel in Axel twee keer belaagd met vuurwerk

Een stel uit het Zeeuwse Axel is de afgelopen dagen tot twee keer toe belaagd met zwaar vuurwerk. Hun auto en woning raakte daarbij volgens de politie zwaar beschadigd.

De politie kreeg vannacht rond middernacht de melding dat iemand zwaar vuurwerk tegen de deur van een woning had gegooid of gelegd.

Niemand raakte gewond, wel liep de voordeur forse beschadigingen op. "Iedereen is er erg van geschrokken", zegt een woordvoerder van de politie.

Afgelopen donderdagavond bleek de auto van het stel te zijn vernield met vuurwerk. De voorruit en motorkap van de wagen werden toen vernield. Er is aangifte gedaan, meldt Omroep Zeeland.

Opzet

De politie houdt rekening met opzet. "Het is opvallend dat er twee keer vuurwerk is afgestoken aan hetzelfde adres. Onderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van opzet."

Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt of getuigen zich willen melden.