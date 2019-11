Mailfoutje zieke Nick leidt tot massale steunbetuiging en #bidvoorNick

Een Amerikaanse tv-verslaggever is wereldnieuws geworden nadat hij zich via de mail per ongeluk ziek had gemeld bij duizenden collega's. Nick Vasos wilde het bericht sturen naar zijn leidinggevenden, maar gebruikte een e-mailadres waar de werknemers van 200 lokale televisiestations onder hangen.

Dat heeft hij geweten ook. Kort na zijn actie stroomden de steunbetuigingen binnen. Op sociale media werd zelfs een hashtag in het leven geroepen: #PrayersforNick, ofwel #bidvoorNick.

De verslaggever kreeg ook honderden bloemen en knuffels. Op de redactie waar Vasos werkt is zijn werkplek een soort altaar geworden met zijn foto's, bloemen, kransen en brandende kaarsen voor een spoedig herstel.

Vasos kan er wel om lachen. "Neem maar van mij aan: als je ziek bent, e-mail dan niet naar news@Nexstar.tv. Graag gedaan."