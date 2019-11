Paus roept op tot einde aan kernwapens

De paus heeft in Japan opgeroepen om een einde te maken aan kernwapens. Hij noemt het "onverdedigbaar en pervers" om kernwapens in het bezit te hebben.

Paus Franciscus deed zijn oproep in de stromende regen in Nagasaki, de stad waar de Verenigde Staten aan het einde van de Tweede Wereldoorlog een atoombom op gooiden. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven.

"De mens kent een diep verlangen naar veiligheid, vrede en stabiliteit. Atoombommen en andere massavernietigingswapens zijn niet het antwoord op dat verlangen. Sterker nog, ze belemmeren het juist." De paus voegde eraan toe dat kernwapens bovendien niet geschikt zijn om de hedendaagse veiligheidsproblemen op te lossen.

Franciscus noemde het daarnaast smadelijk dat er "miljoenen worden verspild aan het maken, verbeteren en onderhouden van steeds meer vernietigende wapens, terwijl er miljoenen kinderen en gezinnen in onmenselijke condities leven".

Vierdaagse tour

De paus is bezig aan een vierdaagse tour door Japan die gisteren begon. Hij gaat ook nog naar Hiroshima, de stad waar als eerste een atoombom op werd gegooid. Na de twee atoombommen capituleerde Japan.

"Ik bid voor de overlevenden van atoombommen die nog steeds lijden door de wonden van de tragedie die in de geschiedenis van de mensheid is achtergelaten", zei Franciscus gisteren al in Tokio.

Morgen spreekt de leider van de Rooms-Katholieke Kerk nog onder meer met keizer Naruhito in Tokio. Hij gaat ook nog spreken met slachtoffers van de aardbeving, tsunami en nucleaire ramp van 2011 in Fukushima.