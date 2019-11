Katten doodgeschoten met luchtbuks in Ermelo

In Ermelo lijkt een kattenhater actief. Wijkagent Annemarieke van Maanen meldt op Instagram dat er diverse meldingen zijn gemaakt van dode katten in het buitengebied van de Gelderse plaats.

"Het blijkt dat deze katten zijn beschoten met een luchtbuks", meldt ze. "Het gaat hier dus om dierenmishandeling. Groot leed voor de dieren en hun eigenaren. Dit moet stoppen!" De wijkagent roept mensen op informatie die kan leiden tot aanhouding van de dader te melden.

Het is niet duidelijk hoeveel katten zijn beschoten.

Ook kat in Emmeloord gedood

Ook in Emmeloord is vorige week een kat gedood met een luchtbuks. De 8-jarige poes Dollie was enkele dagen vermist, maar werd teruggevonden in een tuin in de buurt. De eigenares deelde op Facebook foto's van haar overleden huisdier.

De politie meldde bij Omroep Flevoland dat afgelopen maand in Emmeloord mogelijk nog twee katten zijn doodgeschoten.