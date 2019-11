Hongkong gaat stemmen: 'Mensen zien het echt als een referendum'

Normaal gesproken houdt niemand zich bezig met de districtsverkiezingen in Hongkong. Maar na maanden van anti-overheidsprotesten zijn de verkiezingen van morgen een waar referendum.

"Het is natuurlijk een beetje raar om te praten over het opruimen van hondenpoep terwijl de hele stad zich 24 uur per dag bezighoudt met de vraag: wat is de toekomst van Hongkong?", zegt Paul Zimmerman over de enige democratische verkiezingen in Hongkong. Hij is sinds 2010 raadslid voor zijn district Pok Fu Lam, met 20.000 inwoners. "Men ziet het hier echt als een referendum."

De spanningen in de stad gingen ook niet voorbij aan de campagne. Prominent Albert Ho van de Democratische Partij werd op straat in elkaar werd geslagen. Eerder deze maand werd bij kandidaat-districtsraadslid Andrew Chiu een oor afgebeten. Junius Ho, een pro-Pekingkandidaat die eerder de hand schudde met enkele van de tientallen mannen in witte t-shirts, werd recentelijk neergestoken.

Correspondent Sjoerd den Daas ging met Zimmerman, die Nederlandse roots heeft, mee op campagne: