Rutte: het zijn pittige weken en dat gaat nog wel even door

"Het zijn moeilijke, pittige weken. Voor het land, de partij, voor mij persoonlijk, maar vooral voor de Nederlanders. Dat is niet zomaar afgelopen, dat gaat nog wel even door." Met die waarschuwing begon premier Rutte zijn toespraak op de VVD-ledenbijeenkomst in Arnhem. Hij doelde daarmee op de maatregelen die het kabinet heeft genomen en nog gaat nemen om de stikstofproblemen het hoofd te bieden.

Voor Rutte zit de pijn niet zozeer in het verlagen van de maximumsnelheid van 130 naar 100 op veel snelwegen. "De pijn zit bij de beelden van het Malieveld, en dat zoveel boeren en bouwers zich genoodzaakt voelen daarnaartoe te trekken."

Dat toont volgens de premier aan dat het kabinet er niet in is geslaagd de mensen te overtuigen "voor wie we het doen. Dat zijn de mensen in de witte busjes die om zes uur 's ochtends bij het tankstation aan de koffie staan."