'China bestookt Belgen op handelsmissie met cyberaanvallen'

Een Belgische handelsmissie naar China is bestookt met massale cyberaanvallen, zegt een cyberspecialist van het bedrijf Secutec tegenover het Belgische persbureau Belga. De expert reisde zelf mee naar China en hij registreerde maandagmiddag 135 hackaanvallen per uur.

De Belgische delegatie, met prinses Astrid, verschillende ministers en tientallen bedrijven, was van afgelopen zondag tot en met donderdag in China. Ze brachten onder meer een bezoek aan Peking en Shanghai en aan pakjesdienst Alibaba.

De aanvallen zouden zijn uitgevoerd met robots. Secutec, dat de Belgische overheid adviseert, had rekening gehouden met Chinese hackers. "We wisten dat we aangevallen zouden worden, maar zoveel aanvallen hadden we niet verwacht", zei expert Geert Baudewijns op de Vlaamse radio.

Via antennes afgeluisterd

Doordat de missie maar een paar dagen duurde, hadden de hackers volgens Baudewijns geen tijd om zich te verstoppen achter ingewikkelde constructies en gingen ze meteen voluit. De Chinezen zouden vooral op zoek geweest zijn naar wachtwoorden, politieke informatie en productinformatie van grote organisaties.

Om het Belgische telefoonverkeer te onderscheppen, stonden bij het hotel waar de delegatie verbleef drie bestelbusjes met mobiele antennes. Al het mobiele telefoonverkeer dat vanuit het hotel naar buiten ging, liep eerst via die antennes, zodat de Chinezen alles konden meeluisteren.

Verder zouden de hackers ook geprobeerd hebben om software te installeren op computers en telefoons waardoor die niet alleen in China afgeluisterd konden worden, maar ook als ze weer terug zouden zijn in België.

Telefoons weggooien

De meeste delegatieleden hadden al voorzorgsmaatregelen genomen. "De ministers waren goed op de hoogte", vertelt Baudewijns. "Ook met prinses Astrid is besproken welke stappen er ondernomen moesten worden." De delegatie had mobiele telefoons bij zich die ze na de missie konden weggooien.

De expert is wel bang dat niet alle deelnemende bedrijven de risico's goed hebben ingeschat: "Ik kan iedereen alleen maar aanraden om bij thuiskomst alle toestellen te resetten en alle wachtwoorden te wijzigen."

Hij denkt dat de Chinese veiligheidsdiensten achter de aanvallen zitten, vanwege de gebruikte IP-adressen. "China hanteert de strategie dat het zelf steeds de volledige controle wil behouden en dat hiervoor alles toegelaten is."