Segers: coalitie is niet heilig

De ChristenUnie doet samen met de andere coalitiepartijen zijn uiterste best om uit de lastige vraagstukken te komen, maar daar zit een grens aan. Die boodschap had ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers voor de leden van zijn partij op het congres in Utrecht.

"We knokken om er samen uit te komen. Dat is ook onze inzet. We werken samen, maar zijn niet met elkaar getrouwd", zei hij. "Want hoe groot ons verantwoordelijkheidsgevoel ook is, onze hoop en dromen zijn altijd groter. Een coalitie is nodig, maar nooit heilig."

Als voorbeeld noemde Segers de stikstofproblematiek, die het kabinet tot impopulaire maatregelen dwingt. Die moeten wat de ChristenUnie betreft eerlijk zijn. "Als we zeggen dat iedereen moet inschikken, geldt dat dan ook voor de luchtvaart of zijn het vooral de boeren die de pijn gaan voelen?"

Lelystad

De partij van Segers heeft veel moeite met de voorgenomen opening van vliegveld Lelystad als overloop-luchthaven van Schiphol. Lelystad zal naar verwachting veel overlast veroorzaken op de Veluwe, waar veel ChristenUnie-stemmers wonen.

Met name de VVD wil Lelystad snel openen, maar Segers waarschuwt zijn coalitiepartner: "Zonder het luchtvaartadvies van de commissie-Remkes kunnen we nog geen besluit nemen over opening van vliegveld Lelystad. Die kwestie was al ingewikkeld en is in deze stikstofcrisis niet minder ingewikkeld geworden."

Dat advies van Remkes, over de stikstof-uitstoot van de luchtvaart, verschijnt naar verwachting nog voor het einde van dit jaar.

Motie

Op het congres wordt ook gestemd over een motie van de afdeling Apeldoorn, die de Tweede Kamerfractie oproept om helemaal een streep te zetten door vliegveld Lelystad.

Maar het partijbestuur ontraadt die motie. Het voorstel is sympathiek, maar komt te vroeg, vindt het bestuur dat eerst het advies van Remkes wil afwachten.