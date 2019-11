Uitvinders samen op Paleis Soestdijk met hun 'geniale vondst'

De inkeping in de beschuiten van Bolletje, de Bugaboo-kinderwagen, de airfryer of de Lamzac-zitzak: zomaar wat uitvindingen die de afgelopen jaren heel veel geld hebben opgebracht. Elke uitvinder droomt er immers van: een geniale uitvinding die na een tijdje ook nog eens commercieel een doorslaand succes blijkt.

Vandaag, op Nationale Uitvindersdag, komen in Paleis Soestdijk honderden Willie Wortels bijeen om hun vondsten aan het publiek te tonen. De dag staat in het teken van het 30-jarig jubileum van de Nederlandse Orde van Uitvinders (Novu).

'Een laboratorium bedenkt niets'

"Hoe belangrijk uitvinders zijn voor onze economie? Cruciaal", zegt Joris Cavelaars, directeur van de Novu. "Zonder nieuwe ontwikkelingen lopen we vast in de gezondheidszorg, in de duurzaamheid, noem maar op. Alle ideeën komen van uitvinders, alleen mensen hebben ideeën. Een laboratorium of bedrijfsgebouw bedenkt niks."

Een goed idee kan snel geld in het laatje brengen. "Zes maanden is snel, meestal duurt het meer dan een jaar. En als het om hightech gaat, kan het zomaar twee of vijf jaar in beslag nemen."

Volgens Cavelaars vindt 10 tot 20 procent van de uitvindingen uiteindelijk zijn weg naar de markt. De rest verdwijnt stilletjes richting prullenbak.