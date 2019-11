Cel voor Britse schatzoekers die Viking-vondst verkochten

Twee Britse schatgravers moeten jaren de cel in omdat ze een vondst "van nationaal belang" niet hebben aangegeven maar doorverkochten. Van de Vikingschat is maar een klein deel teruggevonden.

De twee mannen van 57 en 60 troffen de schat in 2015 aan in een veld in het West-Engelse Herefordshire. De verzameling gouden sieraden en zo'n 300 munten uit de vroege Middeleeuwen moet zo'n 3,5 miljoen euro waard zijn geweest.

De politie kreeg lucht van de vondst na geruchten in het metaaldetectorwereldje. Daarop bleek dat een van de schatzoekers met zijn telefoon foto's had gemaakt van de vondst.

Viking-tijd

Het grootste deel van de buit bleek echter al verkocht, agenten konden slechts 31 munten terugvinden. De politie roept kopers op zich te melden.

Experts betreuren dat er archeologisch informatie verloren is gegaan bij de illegale opgraving. De munten stammen uit een tijd dat het eiland geregeld met Viking-aanvallen te maken had en hadden meer inzicht kunnen geven in de ontstaansgeschiedenis van Engeland.

Compensatie

Volgens de regels hadden de schatzoekers hun vondst moeten aangeven. Zij en de eigenaar van het land hadden dan ieder de helft van de waarde uitgekeerd hebben gekregen. De rechter nam het de twee kwalijk dat ze nog hebzuchtiger waren.

Een van de mannen liet weten dat hij de verleiding niet had kunnen weerstaan. "Het was een vloek", zei zijn advocaat. "Hij zou nu willen dat hij nooit de schat gevonden had."

De mannen kregen 10 en 8,5 jaar cel. Een medeplichtige die hen hielp de schat te verkopen kreeg 5 jaar, een vierde betrokkene moet nog zijn vonnis horen.