Duitse burgemeester vertrekt na 'aanhoudende haatcampagne'

De burgemeester van de Duitse plaats Arnsdorf heeft haar functie neergelegd na aanhoudende dreigementen. Martina Angermann (61) zit sinds februari ziek thuis met een burn-out en heeft vervroegd pensioen aangevraagd.

Arnsdorf, een plaats met zo'n 5000 inwoners in de oostelijk gelegen deelstaat Saksen, kwam in 2016 in het nieuws toen vier mannen een Irakese vluchteling met psychische problemen aan een boom vastbonden. Een van de daders was gemeenteraadslid namens de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD). Burgemeester Angermann heeft de actie meermalen scherp veroordeeld, wat leidde tot een storm van kritiek, haat en (doods)bedreigingen vanuit rechtse hoek.

Overigens werd het onderzoek in de zaak van de mishandeling snel afgekapt en hebben de vier niet terechtgestaan.

Hetze

Vorige maand riep de AfD-fractie in de Arnsdorfse gemeenteraad burgemeester Angermann op om af te treden vanwege haar ziekte. De partij dreigde haar positie in stemming te brengen, maar zover komt het dus niet.

Angermanns partij, de sociaaldemocratische SPD, spreekt volgens de Duitse nieuwssite Focus van een hetze tegen de burgemeester. "Maandenlang is ze verbaal aangevallen, bedreigd en geïntimideerd", zegt partijsecretaris Homann. Justitieminister Lambrecht zegt tegen omroep MDR: "Als mensen zich terugtrekken uit hun maatschappelijke betrokkenheid vanwege bedreigingen, zal onze democratie in gevaar komen."

Angermann was burgemeester sinds 2001.