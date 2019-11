Grammynominatie Nederlandse Roselilah voor beat 21 Savage

De Nederlandse producer Roselilah is genomineerd voor een Grammy Award. Een album van de Amerikaanse rapper 21 Savage waar ze een beat voor maakte, maakt kans op een van de belangrijkste internationale muziekprijzen.

"Ik kan het nog steeds niet geloven. Het lijkt alsof iets niet klopt, maar het klopt gewoon", zegt de 23-jarige Amsterdamse tegen AT5.

Roselilah produceert trap beats, een rauwe vorm van hiphop met veel harde bas. Via instagram maakte ze contact met de Amerikaanse producer Kid Hazel. Ze stuurde hem haar muziek, hij paste het iets aan en liet het aan rapper 21 Savage horen.

Best Rap Album

Hij vond het zo goed dat hij het in de track 4L gebruikte en op zijn album I Am > I Was ( voluit: I am greater than I was) zette. Dat album is nu genomineerd in de categorie Best Rap Album. 26 januari worden de Grammy's uitgereikt.

Roselilah maakte het nummer bij haar ouders thuis. "Ik woon daar nog, dus ik kon mijn speakers niet aanzetten. Ik maakte deze beat daarom vanuit bed, heel zachtjes, om twee uur 's nachts."