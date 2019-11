Ook Onana ervaart racisme op Hollandse velden: 'Ben je gewend als je zwart bent'

De racistische leuzen waarmee Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira afgelopen weekeinde werd geconfronteerd hebben ook bij Ajax-doelman André Onana een gevoelige snaar geraakt.

Onana zegt in het Nederlandse voetbal geregeld te maken te krijgen met racisme. "Vorig jaar keerden de supporters in Utrecht zich tegen me. Dat ben je gewend als je zwart bent."

'Ik geloof dat we hetzelfde zijn'

Ook in andere stadions kreeg Onana opmerkingen over zijn huidskleur. "Ik probeer het te negeren. Ik ben zwart en daar ben ik trots op."

"Als je denkt dat ik een aap ben, heb jij een probleem, ik niet. Want ik geloof dat we hetzelfde zijn. Waarom zou ik me druk maken om iets waar ik geen controle over heb?"