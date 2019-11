Juffali 'blij om te verrassen' als eerste vrouwelijke coureur Saudi-Arabië

"Het feit dat ik het doe... is verbazingwekkend." Reema Juffali is de eerste Saudische vrouw die een race rijdt in het ultraconservatieve koninkrijk, meldt persbureau AFP. "Voor zo veel vrouwen hier is het zo ver weg", zegt ze tegen het persbureau.

Tot vorig jaar juni was het voor vrouwen in Saudi-Arabië zelfs verboden om in een normale auto te rijden. Kroonprins Mohammed Bin Salman maakte vorig jaar een eind aan dat rijverbod. Hij voerde een reeks hervormingen door die vrouwen meer rechten geeft.

Mensenrechtenorganisaties spreken van een charmeoffensief. Ze wijzen op de lijfstraffen en executies in het land. En dat dissidenten gevangen worden gezet, zoals een groep vrouwen die jarenlang actie heeft gevoerd voor meer rechten. Daarnaast is er internationaal kritiek op het koninkrijk vanwege de voortslepende oorlog in Jemen en de moord op journalist Khashoggi.

Elektrische race

In Saudi-Arabië heeft nog maar een handjevol vrouwelijke coureurs het officiële racebewijs van de overheid gekregen. Juffali schrijft dus historie door vandaag en morgen als eerste op Saudische bodem een race te rijden. Ze doet mee aan een race voor elektrische wagens in de stad Al-Diriyah.

Juffali heeft gestudeerd in de Verenigde Staten. Ze reed eerder dit jaar al een race in Engeland en heeft ongeveer een jaar ervaring als prof. Haar grote droom is Le Mans rijden, de legendarische 24-uursrace in Frankrijk.

"Duizenden mensen zullen Reema aanmoedigen", zegt prins Abdulaziz bin Turki al-Faisal, die sport in zijn portefeuille heeft. "Voor veel mensen is het nog een verrassing dat ze me als coureur zien rijden", zegt Juffali. "Maar ik ben blij om ze te verrassen."