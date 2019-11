Landsadvocaat: rechter gaat niet over terughalen IS-kinderen

De rechter moet zich terughoudend opstellen in de kwestie van het wel of niet terughalen van 23 IS-vrouwen en 56 kinderen uit de kampen Al-Hol en Al-Roj in Syrië. Dat betoogde de landsadvocaat in het spoedappel dat de ministers Blok en Grapperhaus hebben ingesteld tegen het vonnis in kort geding. De rechter bepaalde vorige week dat Nederland in elk geval de kinderen zo snel mogelijk moet ophalen.

Maar de advocaat zette uiteen dat het een zaak is van het kabinet en het parlement, die politieke afwegingen moeten maken in een zeer specifieke situatie. Bij zulke afwegingen moet de rechter afzijdig blijven.

Verantwoordelijkheid bij Nederland

Verder blijft het standpunt van het kabinet dat de nationale veiligheid in het geding is, omdat onduidelijk is of de vrouwen afstand hebben genomen van de IS-ideologie. De mogelijkheid bestaat dat dat niet zo is, en dat ze daarom bijvoorbeeld aanslagen zouden kunnen beramen.

Ook blijft de veiligheidssituatie in noordoost-Syrië, waar de kampen liggen, uiterst onzeker, vindt het kabinet. Ook al zouden de VS en de Koerden helpen bij de repatriëring, zoals de Amerikanen herhaaldelijk hebben aangeboden: de verantwoordelijkheid blijft altijd bij Nederland liggen.

Martelen van kinderen

De advocaten van de vrouwen en kinderen stelden daartegenover dat andere landen, ondanks de onoverzichtelijke situatie, wel kinderen hebben opgehaald. Denemarken deed dat bijvoorbeeld deze week. Nederland had al een begin moeten maken met het repatriëren. Volgens de landsadvocaat wordt er wel degelijk onderhandeld, maar hij kon daar niets over zeggen omdat de gesprekken vertrouwelijk zijn.

Verder zal het niet lang meer duren voor het Syrische leger de macht overneemt in het gebied waar de kampen liggen. Het regime van president Assad heeft laten zien dat het zeer wreed kan optreden, tot aan het martelen van kinderen aan toe. Daarom moeten de vrouwen en hun kinderen zo snel mogelijk worden weggehaald, zeggen de advocaten.

Het gerechtshof doet vanmiddag nog uitspraak. De NOS doet daarvan vanaf 15.15 uur live verslag via de app en de site.