Kantoor Belastingdienst in Heerlen ontruimd vanwege verdachte brief

In Heerlen is groot alarm geslagen bij een kantoor van de Belastingdienst. Er is een envelop gevonden met daarin een onbekend poeder. Alle medewerkers moesten naar buiten.

De melding van de brief kwam rond 10.00 uur binnen bij de politie. Daarop rukten de politie en brandweer massaal uit en werd het pand uit voorzorg geëvacueerd. Hoeveel mensen er in het gebouw waren, weet de politie nog niet.

Volgens de Veiligheidsregio zijn vijf mensen in contact geweest met de verdachte brief, maar heeft niemand gezondheidsklachten. Een gespecialiseerd team van Defensie is opgeroepen om te onderzoeken wat voor poeder het is.

Het is niet bekend hoe de envelop terecht is gekomen bij de Belastingdienst. schrijft 1Limburg.