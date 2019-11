Medewerker Tesla sloopt ruiten van 'onsloopbare' pick-uptruck

Tesla wil met het elektrische model voet aan de grond krijgen in de markt voor pick-ups. Het is de bedoeling dat het voertuig in de loop van 2021 in productie wordt genomen. De auto moet ongeveer 36.000 euro gaan kosten.

Het hoekige ontwerp is volgens Musk gebaseerd op een van de auto's uit de James Bond-film The Spy Who Loved Me (1977). De Lotus Esprit S1 deed in de film ook dienst als onderzeeër.