Man schuldig bevonden aan moord op 22-jarige Britse backpacker

In Nieuw-Zeeland heeft een jury een 27-jarige man schuldig bevonden aan de moord op een Britse backpacker eind vorig jaar. Grace Millane overleed in december nadat ze met de man, die ze via datingapp Tinder had leren kennen, was meegegaan naar zijn hotel. Daar heeft de man haar gewurgd.

De 22-jarige backpacker besloot na haar afstuderen een wereldreis van een jaar te maken. Ze werd op 1 december, een dag voor haar verjaardag, voor het laatst gezien. Haar familie sloeg alarm toen ze op haar verjaardag geen contact opnam.

De man, van wie de naam niet bekend is gemaakt, hoort in februari welke straf hij krijgt.

Wurgseks

Zijn advocaten stelden dat hij de vrouw per ongeluk om het leven had gebracht bij wurgseks met wederzijdse instemming. Pathologen verklaarden dat de vrouw op een gegeven moment het bewustzijn verloor, maar dat de man desondanks is doorgegaan met haar wurgen. Volgens de aanklagers heeft hij na de moord foto's van haar naakte lichaam gemaakt.

In het proces getuigde een andere vrouw over een seksuele ontmoeting met de man. Zij verklaarde dat ze voor haar leven vreesde toen hij zonder haar toestemming op haar gezicht ging zitten en ze bijna niet meer kon ademhalen.

Na de moord stopte de man het lichaam van Millane in een koffer en reed hij naar de Waitakere Ranges, het grootste natuurpark in de buurt van de stad Auckland. Hij begroef haar lichaam daar in een ondiep graf. De politie vond het een week later, kort nadat de verdachte was verhoord.

Spijt en schaamte

Premier Ardern van Nieuw-Zeeland bood vorig jaar geëmotioneerd haar excuses aan de nabestaanden van de vrouw. "Uw dochter had hier veilig moeten zijn, en dat was ze niet", zei Ardern.

Premier Ardern biedt duidelijk aangeslagen haar excuses aan: