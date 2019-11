'Gemeentepolis' voor mensen met laag inkomen duurder

VGZ, de verzekeraar die de gemeentepolis verzorgt in Rotterdam, halveert de collectiviteitskorting voor alle klanten. Dus ook voor de minima. Verzekeraars mogen van het kabinet in 2020 minder korting geven op de premie van een collectieve zorgverzekering. Door deze maatregel wordt deze groep benadeeld, zeker omdat voor deze mensen een stijging van een paar euro per maand al te veel kan zijn.

"Ik baal er heel erg van", zegt de Rotterdamse wethouder Sven de Langen van Volksgezondheid. "Elke euro voor de Rotterdammers is er een." De gemeente Rotterdam zegt er niks aan te kunnen doen en vindt dat het kabinet in actie moet komen. "Ik hoop dat de minister voor de minima de korting behoudt."

Gemeentepolis soms niet nodig

Verzekeraar CZ, die in 67 gemeenten de collectieve zorgverzekering voor de lage inkomens aanbiedt, zegt dat de polis niet meer houdbaar was. "Het kost ons enkele miljoenen per jaar. We moesten een ingreep doen om een betaalbare premie voor al onze klanten te kunnen bieden", zegt een woordvoerder.

De mensen die een gemeentepolis hebben, maken vaak gebruik van veel en langdurige zorg, verklaart de woordvoerder. De pakketten zijn daardoor ook uitgebreid. Zo wordt vaak de tandarts volledig vergoed en kunnen mensen veel fysio-behandelingen vergoed krijgen.

Maar, zegt Ruys van Zorgkiezer, daardoor is de premie ook erg hoog. "Over het algemeen hebben mensen met lage inkomens veel zorgkosten, maar voor veel mensen geldt dat ook niet." In dat geval is zo'n gemeentepolis veel te duur, vertelt hij. "De gemeente moet mensen erop wijzen dat het een prima verzekering is, mits je veel zorgkosten hebt."