Ruim 200.000 Colombianen protesteren tegen conservatieve president

Colombianen zijn massaal de straat op gegaan uit onvrede over het regeringsbeleid van de conservatieve president Iván Duque. De politie schat dat in heel het land 207.000 mensen op de been waren, in een van de grootste protesten in de recente geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land.

Onder anderen groepen studenten, vakbonden, inheemse bevolkingen en leraren protesteerden tegen een reeks aan problemen, van sociaaleconomische ongelijkheid tot geweld tegen activisten. Anders dan in Bolivia, Chili en Ecuador, waar demonstraties flink uit de hand liepen, verliepen de Colombiaanse protesten grotendeels zonder ongeregeldheden.

Hier en daar waren kleine confrontaties tussen de oproerpolitie en demonstranten. Zo werd traangas ingezet toen demonstranten naar het vliegveld van Bogota wilden marcheren.

Weinig steun voor president

President Duque geniet nog slechts de steun van een kwart van de Colombianen, laat onderzoek zien. Hij is een charmeoffensief begonnen op sociale media, en probeert foutieve berichten recht te zetten. Daarin wordt gezegd dat hij de pensioenleeftijd wil verhogen en lonen voor jonge werknemers wil verlagen.

Colombia heeft een van de best presterende economieën van de regio. "Ik kom het niet over rozen hebben", zei hij in een radio-interview. "Ik heb het over een land dat herstellende is, een economie die verbetert en een van de beste is in Latijns-Amerika."

Problemen zijn er evengoed. De werkloosheid is 11 procent en van de jongeren is zelfs 17,5 procent werkloos.

Ook ligt de regering nog steeds overhoop met linkse rebellengroepen. Hoewel er in 2016 vrede is gesloten met de FARC hebben veel Colombianen nog te maken met geweld. Tientallen leden van de inheemse bevolking zijn de laatste tijd omgekomen door geweld om territoria, die worden ingenomen voor de productie van de cocaplant, de grondstof voor cocaïne.