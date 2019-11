Belgisch moordenaarskoppel van 'Most Wanted-lijst' opgepakt in Ivoorkust

Een internationaal gezocht Belgisch moordduo is opgepakt in Ivoorkust. Zowel Jean-Claude LaCote (53) en Hilde Van Acker (56) staat op de Most Wanted-lijst van Interpol, Van Acker als enige Belgische vrouw.

Het koppel werd in 2011 bij verstek veroordeeld voor de moord op een Britse zakenman in 1996. Het lukte de twee jarenlang uit handen van justitie te blijven. Van Acker wist haar partner zelfs een keer uit een Zuid-Afrikaanse gevangenis te kletsen.

Boekhoudersdochter wordt lokvogel

Een profiel van het koppel bij dagblad De Morgen leest als een misdaadroman. De twee leerden elkaar begin jaren 90 kennen in Madagaskar. Van Acker, in de woorden van de krant "een brave boekhoudersdochter", viel voor de charmes en het luxeleventje van LaCote.

Hij verdiende zijn geld met het oplichten van zakenlieden in België. Zij voegde zich bij hem als "lokvogel". Samen troggelden ze vermogende zakenlui miljoenen euro's af. Volgens de krant spendeerden de twee alleen al 400.000 euro per maand aan hun wagenpark en luxeappartementen.

In 1996 vluchtten zij tijdens het onderzoek naar de moord op de Britse zakenman. Ze vestigden zich in Zuid-Afrika, waar LaCote als televisiemaker aan de slag ging, en in die rol zelfs samenwerkte met de Zuid-Afrikaanse politie. Hij maakte met hen het realityprogramma Duty Calls.

Vermomd als politieagente

LaCote belandde in de Zuid-Afrikaanse gevangenis nadat hij de zoon van een zakenman had geprobeerd te ontvoeren. Al die tijd vroeg België om zijn uitlevering, zonder succes. En in 2008 bevrijdde Van Acker haar partner uit de gevangenis door zich te vermommen als politieagente en een brief te vervalsen van de rechtbank.

Sindsdien waren de twee spoorloos, tot zij gisteren en vanochtend werden opgepakt in de Ivooriaanse hoofdstad Abidjan. Het Belgische Openbaar Ministerie zal Ivoorkust om uitlevering vragen.