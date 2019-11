Nu al record aan cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

In de Rotterdamse haven is tot begin deze week al 28.000 kilo cocaïne onderschept, heeft burgemeester Aboutaleb bekend gemaakt. Dat is een record. Vorig jaar werd er in de haven 19.000 kilo cocaïne gepakt.

Aboutaleb bekritiseerde in een debat in de gemeenteraad het voornemen van minister Grapperhaus om een landelijk drugsteam op te richten. Liever ziet hij dat bijvoorbeeld het team van de douane en de Rotterdamse politie dat zich richt op de drugscriminaliteit in de haven wordt uitgebreid.

Het team bestaat uit ongeveer 50 medewerkers van wie de helft onderzoek doet. Het richt zich op de korte onderzoeken, vaak na het aantreffen van een partij drugs.

Volgend jaar komen de gemeente, het Openbaar Ministerie, de politie en douane met een reeks nieuwe maatregelen om barrières tegen de drugssmokkel op te richten, kondigt Aboutaleb aan. Deze maatregelen gaan tientallen miljoenen euro's kosten.