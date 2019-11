GroenLinks en PvdA blijven pensioenakkoord steunen

GroenLinks en de PvdA trekken hun steun aan het pensioenakkoord niet in. Zij vinden het goed dat minister Koolmees heeft besloten dat de meeste pensioenfondsen volgend jaar niet hoeven te korten op de pensioenen die ze uitkeren. Dat er naar verwachting toch nog zo'n 600.000 mensen volgend jaar wel een lager pensioen krijgen, nemen ze voor lief.

De twee linkse oppositiepartijen dreigden vorige week hun handtekening onder het pensioenakkoord in te trekken. Zij wezen erop dat de problemen bij de fondsen zijn toegenomen sinds zij dit akkoord afgelopen zomer sloten met het kabinet, de coalitiepartijen, de vakbonden en de pensioenfondsen. Op basis van de oude regels zouden de meeste pensioenen in 2020 verlaagd moeten worden.

De steun van GroenLinks en de PvdA is nodig voor een meerderheid voor het pensioenakkoord in de Eerste Kamer. Minister Koolmees besloot daarom de pensioenregels voor één jaar te versoepelen. Fondsen die op 31 december maximaal 10 procent onder de verplichte dekkingsgraad van 100 procent zitten, hoeven niet te korten. Volgens Koolmees betekent dit dat 90 procent van de pensioenen niet hoeft te worden verlaagd.

Harde streep

Er zijn ook fondsen die waarschijnlijk meer dan 10 procent onder de norm zitten. Die fondsen moeten wel korten, omdat ze er volgens Koolmees te slecht voor staan. Volgens de SP gaat het onder meer om het pensioenfonds Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingsindustrie (VLEP) . Dat fonds heeft op dit moment een dekkingsgraad van 89,9 procent en haalt de nieuwe grens van 90 procent dus op een haar na niet. De SP vindt het oneerlijk dat twee-tiende procent het verschil kan maken.

GroenLinks en de PvdA vinden het wel goed dat er een harde streep wordt getrokken en dat de onzekerheid voor de meeste mensen voor een jaar wordt weggenomen. "We nemen even rust , zodat we met spoed kunnen werken aan de uitwerking van het pensioenakkoord", zei PvdA-Kamerlid Van Dijk. Ook Smeulders van GroenLinks is blij met het besluit van de minister. Hij zegt dat een beter pensioenstelsel hierdoor stap voor stap dichterbij komt.