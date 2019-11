Ziekenhuizen gaan samenwerken in strijd tegen alvleesklierkanker

Ziekenhuizen gaan op grote schaal onderzoek doen naar alvleesklierkanker. Door alle Nederlandse patiënten te betrekken bij de studie moet een betere behandeling mogelijk worden.

Jaarlijks overlijden er 2800 mensen aan de ziekte en krijgen evenveel Nederlanders de diagnose. Doordat de diagnose vaak laat wordt gesteld en opereren moeilijk is, is de overlevingskans gering: na 5 jaar is slechts 9 procent van de patiënten nog in leven.

"De enige manier waarmee we de vooruitzichten voor patiënten kunnen verbeteren is door wetenschappelijk onderzoek in een breed samenwerkingsverband", zegt oncoloog Marc Besselink van Amsterdam UMC. "Dat kan letterlijk het verschil tussen leven en dood betekenen."

Voor het 'Deltaplan Alvleesklierkanker' werken vijftien expertisecentra, een patiëntenplatform en de Maag Lever Darm Stichting samen. Het initiatief moet onderzoek versnellen, een betere behandeling breder beschikbaar maken en de kwaliteit van leven voor patiënten verbeteren.