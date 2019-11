'ABN Amro was blind voor smeergeld van Braziliaanse Odebrecht'

Justitie doet onderzoek naar zeven zaken waarbij ABN Amro fouten heeft gemaakt bij de controle op witwassen. De opvallendste zaak gaat over betalingen van steekpenningen door het Braziliaanse bedrijf Odebrecht dat deels via rekeningen van ABN Amro liep. Dat schrijft NRC.

Volgens de krant had ABN Amro de controle van klanten jarenlang niet op orde. Bij de fusie met Fortis is in 2010 besloten om de ruim 5 miljoen particuliere klanten niet apart te screenen. Ze werden standaard op het laagste risiconiveau gezet en dat is vervolgens nooit aangepast. Eerder zei de bank alle particulieren klanten opnieuw te gaan controleren op last van De Nederlandsche Bank.

Steekpenningen

ABN Amro meldde in september dat justitie een strafrechtelijk onderzoek is gestart vanwege fouten rond de controle op witwassen. Naar welke zaken er precies onderzoek werd gedaan, wilde de bank toen niet zeggen

Het Braziliaanse bedrijf Odebrecht kocht voor honderden miljoenen euro's politici in Zuid-Amerika om, onder andere presidenten. Volgens NRC zouden Nederlandse vennootschappen met rekeningen bij ABN Amro op grote schaal het betalen van die steekpenningen hebben gefaciliteerd.

Volgens de krant gingen er geen alarmbellen af bij ABN Amro, ook al kregen Nederlandse firma's miljoenen binnen van een verdacht bedrijf. Dat het bij Odebrecht mis was en dat daar zelfs een speciale afdeling was voor smeergeld, was in veel landen nieuws. Toch viel het bij de bank niet op dat er ook een Nederlandse connectie was. Zo kwamen er op grote schaal verdachte miljoenen binnen bij bedrijven die amper mensen in dienst hadden.

Afscheid nemen

Volgens NRC had ABN Amro de ogen niet helemaal gesloten. In 2015, 2016 en 2017 werden er meldingen gedaan van ongebruikelijke transactie door bedrijven van een Nederlandse klant die zaken deed met Odebrecht, maar daar bleef het bij. Banken doen jaarlijks tienduizenden van dit soort meldingen. Justitie verwijt de bank onder meer dat er niet op tijd afscheid is genomen van bepaalde klanten.

Volgens NRC heeft ook ING wat dit betreft fouten gemaakt. Die bank nam weliswaar maatregelen tegen een aantal verdachte bedrijven, maar één verdacht bedrijf werd over het hoofd gezien. Eerder schikte ING met justitie voor 775 miljoen euro vanwege fouten rond witwascontroles.

Het onderzoek bij ABN Amro neemt waarschijnlijk nog maanden in beslag. De bank wil er niets over kwijt en zegt niet in te kunnen gaan op specifieke klantrelaties en noemt het opsporen van criminele geldstromen een continue uitdaging.