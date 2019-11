Politie onderzoekt mishandelingen Gorinchem

De politie onderzoekt een reeks mishandelingen door jongeren eerder deze maand, vermoedelijk in de regio Gorinchem. Op sociale media staan filmpjes waarop te zien is dat zeker twee mensen met grof geweld worden toegetakeld.

"We zijn druk met het achterhalen van de daders. Dit heeft alle prioriteit", zegt teamchef Piet Stout van de politie Lek en Merwede tegen het AD.

Op de video's is te zien hoe zeker zes jongeren hun slachtoffer insluiten. Zelfs wanneer een jongen op de grond ligt, wordt er nog tegen zijn hoofd geschopt. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn.

Willekeur

Volgens politieman Arco Bakker, die bij het onderzoek betrokken is, lijkt het erop dat de slachtoffers willekeurig zijn gekozen. "We werken nauw samen met het onderwijs in Gorinchem om te achterhalen wat hier aan de hand is. Al vonden de mishandelingen buiten schoolterreinen plaats. Kennelijk lijkt deze groep er plezier in te hebben om anderen te mishandelen", zegt hij tegen de krant.

Tot nu toe is er voor zover bekend niemand aangehouden.