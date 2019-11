Duizenden reacties later zoekt eenzame Nadï (25) nog steeds vrienden

Duizenden reacties kreeg ze afgelopen zomer na een emotionele oproep op Twitter. Maar bijna een half jaar later heeft de 25-jarige Nadï van de Watering uit Nijmegen nog steeds geen sociaal leven.

Vanwege gezondheidsproblemen kan ze niet werken of studeren. Ze kampt met een aangeboren darmaandoening en heeft pijnstilling nodig om de deur uit te kunnen. Naast dertig minuten fysiotherapie per week had ze nauwelijks sociaal contact.

Daar wilde ze iets aan veranderen en ze plaatste een tweet waarin ze haar verhaal deed. Die tweet ging viraal en leverde veel reacties op.