NS Publieksprijs postuum voor Martine Bijl

Rinkeldekink van Martine Bijl is winnaar geworden van de NS Publieksprijs 2019. Dat is bekendgemaakt in De Wereld Draait Door. Haar man, Berend Boudewijn, nam de prijs in ontvangst.

Bijl, schrijfster, actrice en presentatrice, overleed in mei van dit jaar. In haar boek beschrijft ze de gevolgen van de hersenbloeding die haar vier jaar geleden trof.

In totaal werden 111.000 stemmen uitgebracht (vorig jaar ruim 97.000). Rinkeldekink kreeg een derde van de stemmen.

Zo kreeg Boudewijn het nieuws te horen: