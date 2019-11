'Snackbarheld' Edsel: 'Ze moeten gewoon gaan werken voor hun geld'

De eigenaar van de snackbar, Lissy Adam Boekholt, is trots op Edsel, maar had het ook niet erg gevonden als hij gewoon het geld had afgegeven. "Ik denk dat ik hem zelf gewoon alles had gegeven inclusief de kassa en nog een hamburger voor hem had gebakken ook."

Volgens Boekholt zouden veel jongeren een voorbeeld kunnen nemen aan Edsel. Hij had tot voor kort twee banen, maar bij zijn andere baan werd onlangs zijn contract niet verlengd. Bij de snackbar werkt hij parttime en hij zoekt dus nu iets nieuws. "Hij pakt alles aan en hij vindt dat de jeugd ook moet werken en niet dit soort onzin uit moet halen om aan geld te komen."

Ze is opgelucht dat het zo is afgelopen. "De Jong snacks is een begrip hier in Moerwijk, maar ik denk dat Edsel nu nog een groter begrip wordt."