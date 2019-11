Laatbloeier Idowu besmet basketballers Aris met de 'gritty' cultuur van Brooklyn

Ferried Naciri kijkt tevreden toe hoe zijn pupil over het veld dribbelt. "Hij is heel fysiek en scoort makkelijk onder de ring. Hij kan ver komen", zegt de Belgische hoofdcoach van Aris. "Bovendien zit hij vol energie. Dat verspreidt hij ook naar zijn teammaten."

Niet voor niets is Idowu's bijnaam Motivated Sam. "Ik probeer een verbale leider te zijn", legt de basketballer uit. "Mijn belangrijkste rol is energie brengen. Als ik niet genoeg energie heb, dan heeft mijn team dat ook niet."

Spelen met je hersenen

Naciri geeft wat aanwijzingen, Idowu dunkt een bal. "Hij komt uit een overlevingscultuur hè", zegt de Aris-coach. "Basketbal is daar de manier om uit bepaalde buurten weg te kunnen komen. Die competitiviteit zie je wel in Samuel terug. Hij is een winnaar."

Iets van die cultuur heeft de 2,01 meter lange Amerikaan (met Britse moeder) ook meegenomen naar Aris. "Het spelletje dat we in Brooklyn op straat speelden is gritty, agressiever. Dat breng ik mee naar Aris. De eredivisie draait juist veel meer om tactiek. Hier speel je met je hersenen, Zo weet de tegenstander soms ook mij te pakken, daar leer ik veel van."

Brooklyn of Leeuwarden, uiteindelijk komt het spelletje overal ter wereld op hetzelfde neer, denkt hij. "Honestly, basketbal is basketbal. Zolang je van de sport houdt, is spelen waar dan ook ter wereld geweldig: voor een groot of klein publiek. Ik neem niets voor lief."