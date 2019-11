Code geel vanwege dichte mist en gladheid

Het KNMI heeft vanwege gladheid en dichte mist code geel afgegeven voor het hele land, behalve de Waddeneilanden. De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend. De waarschuwing geldt tot zeker 08.00 uur.

Met name in het noordoosten en midden van het land kan dichte mist voorkomen. In een groot deel van het land vroor het afgelopen nacht. Lokaal kan die combinatie leiden tot gladde wegen.

Rijkswaterstaat rijdt in het hele land met strooiwagens. Sinds 20.00 uur gisteravond is er ruim 1,2 miljoen kilo zout gestrooid op de Nederlandse wegen.